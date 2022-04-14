Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kolwaii by Virtuals (VIBES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Information Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance. Officiel hjemmeside: https://www.kolwaii.com Hvidbog: https://docs.kolwaii.com/ Køb VIBES nu!

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kolwaii by Virtuals (VIBES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 586.41K $ 586.41K $ 586.41K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 586.41K $ 586.41K $ 586.41K Alle tiders Høj: $ 0.02029524 $ 0.02029524 $ 0.02029524 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00058641 $ 0.00058641 $ 0.00058641 Få mere at vide om Kolwaii by Virtuals (VIBES) pris

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kolwaii by Virtuals (VIBES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIBES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIBES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIBES's tokenomics, kan du udforske VIBES tokens live-pris!

