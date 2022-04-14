Kollector (KLTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kollector (KLTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kollector (KLTR) Information The KBASE is the NFTs Boutique Marketplace. Its team collaborates with artists to add new art categories that bring more users. Also, the Kbase monitors what exactly collectors are looking for: specific kinds of artworks, collectibles, music, and other digital assets. Therefore, counter-parties make a preliminary selection of the type of the artwork, before costly creating and minting. Moreover, the marketplace has sophisticated searching mechanics that allows artists and collectors to match each other in 2 seconds. Also, artists can create NFTs and mint them quickly. Apart above, the KOLLECTOR (KLTR) token allows users to buy and sell all artworks presented on the KBASE NFTs Marketplace. Officiel hjemmeside: https://kbasemarket.com/ Køb KLTR nu!

Kollector (KLTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kollector (KLTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 149.59K $ 149.59K $ 149.59K Alle tiders Høj: $ 0.576593 $ 0.576593 $ 0.576593 Alle tiders Lav: $ 0.00606068 $ 0.00606068 $ 0.00606068 Nuværende pris: $ 0.02996947 $ 0.02996947 $ 0.02996947 Få mere at vide om Kollector (KLTR) pris

Kollector (KLTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kollector (KLTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KLTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KLTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KLTR's tokenomics, kan du udforske KLTR tokens live-pris!

