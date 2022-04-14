Koku The Shikoku ($KOKU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Koku The Shikoku ($KOKU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Koku The Shikoku ($KOKU) Information Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network. Officiel hjemmeside: https://kokutheshikoku.com/ Køb $KOKU nu!

Koku The Shikoku ($KOKU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Koku The Shikoku ($KOKU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 126.90K $ 126.90K $ 126.90K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 126.90K $ 126.90K $ 126.90K Alle tiders Høj: $ 0.0114239 $ 0.0114239 $ 0.0114239 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001269 $ 0.0001269 $ 0.0001269 Få mere at vide om Koku The Shikoku ($KOKU) pris

Koku The Shikoku ($KOKU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Koku The Shikoku ($KOKU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $KOKU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $KOKU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $KOKU's tokenomics, kan du udforske $KOKU tokens live-pris!

$KOKU Prisprediktion

