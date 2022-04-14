Koji (KOJI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Koji (KOJI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Koji (KOJI) Information The Koji Earth project aims to provide KOJI token-holders with original comic book NFTs created by the Amco-studio. Also, the project is developing an online store with official KOJI Merchandise. Automatically, the KOJI’s smart contract deducts 3% from every transaction and spreads it as follow: 1% goes to charity, 1% goes to holders, 0.5% goes to the burning wallet, and the rest 0.5% goes to the growth fund. Officiel hjemmeside: https://koji.earth/ Køb KOJI nu!

Koji (KOJI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Koji (KOJI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 525.42K $ 525.42K $ 525.42K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000525405 $ 0.000000525405 $ 0.000000525405 Få mere at vide om Koji (KOJI) pris

Koji (KOJI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Koji (KOJI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOJI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOJI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOJI's tokenomics, kan du udforske KOJI tokens live-pris!

KOJI Prisprediktion Vil du vide, hvor KOJI måske er på vej hen? Vores KOJI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KOJI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!