Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomics
Kogin by Virtuals (KOGIN) Information
Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you!
Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.
Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kogin by Virtuals (KOGIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Kogin by Virtuals (KOGIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal KOGIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange KOGIN tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår KOGIN's tokenomics, kan du udforske KOGIN tokens live-pris!
KOGIN Prisprediktion
Vil du vide, hvor KOGIN måske er på vej hen? Vores KOGIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.