Kofi Aptos (KAPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kofi Aptos (KAPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Kofi Aptos (KAPT) Information Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity. Officiel hjemmeside: https://kofi.finance

Kofi Aptos (KAPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kofi Aptos (KAPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.42M $ 29.42M $ 29.42M Samlet udbud $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M Cirkulerende forsyning $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.42M $ 29.42M $ 29.42M Alle tiders Høj: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Alle tiders Lav: $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77 Nuværende pris: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Få mere at vide om Kofi Aptos (KAPT) pris

Kofi Aptos (KAPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kofi Aptos (KAPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAPT's tokenomics, kan du udforske KAPT tokens live-pris!

KAPT Prisprediktion Vil du vide, hvor KAPT måske er på vej hen? Vores KAPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KAPT Tokens prisprediktion nu!

