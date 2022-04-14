Kochi Inu (KOCHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kochi Inu (KOCHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kochi Inu (KOCHI) Information I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan's six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam.

Kochi Inu (KOCHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kochi Inu (KOCHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.88K $ 12.88K $ 12.88K Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.88K $ 12.88K $ 12.88K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Kochi Inu (KOCHI) pris

Kochi Inu (KOCHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kochi Inu (KOCHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOCHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOCHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOCHI's tokenomics, kan du udforske KOCHI tokens live-pris!

