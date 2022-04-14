Kobushi (KOBUSHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kobushi (KOBUSHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kobushi (KOBUSHI) Information KOBUSHI is a community-driven memecoin inspired by Kobushi, the Japanese pygmy hippo at Ueno Zoo. It combines the viral power of meme tokens with real-world philanthropy—directing a portion of fees and community donations to support hippo conservation at Ueno Zoo. With transparent on-chain governance and a playful, animal-loving narrative, $KOBUSHI unites crypto enthusiasts and wildlife supporters. Officiel hjemmeside: https://kobushi.io Køb KOBUSHI nu!

Kobushi (KOBUSHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kobushi (KOBUSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 247.59K $ 247.59K $ 247.59K Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 247.59K $ 247.59K $ 247.59K Alle tiders Høj: $ 0.00000646 $ 0.00000646 $ 0.00000646 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Kobushi (KOBUSHI) pris

Kobushi (KOBUSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kobushi (KOBUSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOBUSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOBUSHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOBUSHI's tokenomics, kan du udforske KOBUSHI tokens live-pris!

