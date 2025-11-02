UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Kobe the Shiba Inu pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid KOBE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KOBE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Kobe the Shiba Inu pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid KOBE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KOBE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KOBE

KOBE Prisinfo

Hvad er KOBE

KOBE Officiel hjemmeside

KOBE Tokenomics

KOBE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Kobe the Shiba Inu Logo

Kobe the Shiba Inu Pris (KOBE)

Ikke noteret

1 KOBE til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Kobe the Shiba Inu (KOBE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:06:24 (UTC+8)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kobe the Shiba Inu (KOBE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KOBE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KOBEs højeste pris nogensinde er $ 0.206835, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KOBE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Markedsinformation

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Kobe the Shiba Inu er $ 6.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KOBE er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.64K.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Kobe the Shiba Inu til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Kobe the Shiba Inu til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Kobe the Shiba Inu til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Kobe the Shiba Inu til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0+12.45%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Kobe the Shiba Inu (KOBE)

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ressource

Officiel hjemmeside

Kobe the Shiba Inu Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Kobe the Shiba Inu (KOBE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Kobe the Shiba Inu (KOBE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Kobe the Shiba Inu.

Tjek Kobe the Shiba Inu prisprediktion nu!

KOBE til lokale valutaer

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Kobe the Shiba Inu (KOBE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KOBE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Hvor meget er Kobe the Shiba Inu (KOBE) værd i dag?
Den direkte KOBE pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KOBE til USD pris?
Den aktuelle pris på KOBEtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Kobe the Shiba Inu?
Markedsværdien for KOBE er $ 6.64K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KOBE?
Den cirkulerende forsyning af KOBE er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KOBE?
KOBE opnåede en ATH-pris på 0.206835 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KOBE?
KOBE så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for KOBE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KOBE er -- USD.
Bliver KOBE højere i år?
KOBE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KOBE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:06:24 (UTC+8)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,697.71
$110,697.71$110,697.71

+0.37%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,904.17
$3,904.17$3,904.17

+0.22%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03035
$0.03035$0.03035

+0.99%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.51
$187.51$187.51

+0.58%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,697.71
$110,697.71$110,697.71

+0.37%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,904.17
$3,904.17$3,904.17

+0.22%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.51
$187.51$187.51

+0.58%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.35
$74.35$74.35

+4.85%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.156
$19.156$19.156

+0.26%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06938
$0.06938$0.06938

+38.76%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000303
$0.000303$0.000303

+77.19%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034892
$0.0034892$0.0034892

+71.06%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004760
$0.00004760$0.00004760

+61.79%