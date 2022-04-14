KOBAN (KOBAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i KOBAN (KOBAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KOBAN (KOBAN) Information What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games. Officiel hjemmeside: https://koban.world/ Køb KOBAN nu!

KOBAN (KOBAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KOBAN (KOBAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Samlet udbud $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Cirkulerende forsyning $ 614.19M $ 614.19M $ 614.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M Alle tiders Høj: $ 0.02602948 $ 0.02602948 $ 0.02602948 Alle tiders Lav: $ 0.00156869 $ 0.00156869 $ 0.00156869 Nuværende pris: $ 0.00322186 $ 0.00322186 $ 0.00322186 Få mere at vide om KOBAN (KOBAN) pris

KOBAN (KOBAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KOBAN (KOBAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOBAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOBAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOBAN's tokenomics, kan du udforske KOBAN tokens live-pris!

