Knut From Zoo (KNUT) Tokenomics

Knut From Zoo (KNUT) Information

Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.

BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

Officiel hjemmeside:
https://knut.wtf/

Knut From Zoo (KNUT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Knut From Zoo (KNUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 17.30K
$ 17.30K
Samlet udbud
$ 983.97M
$ 983.97M
Cirkulerende forsyning
$ 983.97M
$ 983.97M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 17.30K
$ 17.30K
Alle tiders Høj:
$ 0.00366987
$ 0.00366987
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Knut From Zoo (KNUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Knut From Zoo (KNUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KNUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KNUT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KNUT's tokenomics, kan du udforske KNUT tokens live-pris!

KNUT Prisprediktion

Vil du vide, hvor KNUT måske er på vej hen? Vores KNUT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.