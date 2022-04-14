Knut From Zoo (KNUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Knut From Zoo (KNUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Knut From Zoo (KNUT) Information Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://knut.wtf/

Knut From Zoo (KNUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Knut From Zoo (KNUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.30K $ 17.30K $ 17.30K Samlet udbud $ 983.97M $ 983.97M $ 983.97M Cirkulerende forsyning $ 983.97M $ 983.97M $ 983.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.30K $ 17.30K $ 17.30K Alle tiders Høj: $ 0.00366987 $ 0.00366987 $ 0.00366987 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Knut From Zoo (KNUT) pris

Knut From Zoo (KNUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Knut From Zoo (KNUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KNUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KNUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KNUT's tokenomics, kan du udforske KNUT tokens live-pris!

