Knit Finance (KFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Knit Finance (KFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Knit Finance (KFT) Information Officiel hjemmeside: https://knit.finance

Knit Finance (KFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Knit Finance (KFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 164.74K $ 164.74K $ 164.74K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 50.93M $ 50.93M $ 50.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 323.45K $ 323.45K $ 323.45K Alle tiders Høj: $ 3.33 $ 3.33 $ 3.33 Alle tiders Lav: $ 0.0018445 $ 0.0018445 $ 0.0018445 Nuværende pris: $ 0.00323449 $ 0.00323449 $ 0.00323449 Få mere at vide om Knit Finance (KFT) pris

Knit Finance (KFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Knit Finance (KFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KFT's tokenomics, kan du udforske KFT tokens live-pris!

