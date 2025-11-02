KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.125116 $ 0.125116 $ 0.125116 24H lav $ 0.145045 $ 0.145045 $ 0.145045 24H høj 24H lav $ 0.125116$ 0.125116 $ 0.125116 24H høj $ 0.145045$ 0.145045 $ 0.145045 All Time High $ 3,777.3$ 3,777.3 $ 3,777.3 Laveste pris $ 0.111333$ 0.111333 $ 0.111333 Prisændring (1H) +0.35% Prisændring (1D) -5.49% Prisændring (7D) -4.62% Prisændring (7D) -4.62%

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) realtidsprisen er $0.125735. I løbet af de sidste 24 timer har KLIMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.125116 og et højdepunkt på $ 0.145045, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KLIMAs højeste pris nogensinde er $ 3,777.3, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.111333.

Når det gælder kortsigtet performance, KLIMA har ændret sig med +0.35% i løbet af den sidste time, -5.49% i løbet af 24 timer og -4.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 808.70K$ 808.70K $ 808.70K Cirkulationsforsyning 0.00 0.00 0.00 Samlet Udbud 6,397,277.696958037 6,397,277.696958037 6,397,277.696958037

Den nuværende markedsværdi på KlimaDAO [OLD] er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KLIMA er 0.00, med et samlet udbud på 6397277.696958037. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 808.70K.