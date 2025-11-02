UdvekslingDEX+
Den direkte KlimaDAO [OLD] pris i dag er 0.125735 USD. Følg med i realtid KLIMA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KLIMA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KLIMA

KLIMA Prisinfo

Hvad er KLIMA

KLIMA Whitepaper

KLIMA Officiel hjemmeside

KLIMA Tokenomics

KLIMA Prisprognose

KlimaDAO [OLD] Logo

KlimaDAO [OLD] Pris (KLIMA)

Ikke noteret

1 KLIMA til USD direkte pris:

$0.126414
$0.126414
-4.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:00:01 (UTC+8)

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.125116
$ 0.125116
24H lav
$ 0.145045
$ 0.145045
24H høj

$ 0.125116
$ 0.125116

$ 0.145045
$ 0.145045

$ 3,777.3
$ 3,777.3

$ 0.111333
$ 0.111333

+0.35%

-5.49%

-4.62%

-4.62%

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) realtidsprisen er $0.125735. I løbet af de sidste 24 timer har KLIMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.125116 og et højdepunkt på $ 0.145045, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KLIMAs højeste pris nogensinde er $ 3,777.3, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.111333.

Når det gælder kortsigtet performance, KLIMA har ændret sig med +0.35% i løbet af den sidste time, -5.49% i løbet af 24 timer og -4.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Markedsinformation

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 808.70K
$ 808.70K

0.00
0.00

6,397,277.696958037
6,397,277.696958037

Den nuværende markedsværdi på KlimaDAO [OLD] er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KLIMA er 0.00, med et samlet udbud på 6397277.696958037. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 808.70K.

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af KlimaDAO [OLD] til USD $ -0.0073154781495624.
I de sidste 30 dage var prisændringen af KlimaDAO [OLD] til USD $ -0.0622296211.
I de sidste 60 dage var prisændringen af KlimaDAO [OLD] til USD $ +0.0111863789.
I de sidste 90 dage var prisændringen af KlimaDAO [OLD] til USD $ -0.00655535995519497.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0073154781495624-5.49%
30 dage$ -0.0622296211-49.49%
60 dage$ +0.0111863789+8.90%
90 dage$ -0.00655535995519497-4.95%

Hvad er KlimaDAO [OLD] (KLIMA)

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.

In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.

Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.

A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.

KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.

In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.

In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

KlimaDAO [OLD] Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil KlimaDAO [OLD] (KLIMA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine KlimaDAO [OLD] (KLIMA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for KlimaDAO [OLD].

Tjek KlimaDAO [OLD] prisprediktion nu!

KLIMA til lokale valutaer

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Tokenomics

At forstå tokenomics for KlimaDAO [OLD] (KLIMA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KLIMA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om KlimaDAO [OLD] (KLIMA)

Hvor meget er KlimaDAO [OLD] (KLIMA) værd i dag?
Den direkte KLIMA pris i USD er 0.125735 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KLIMA til USD pris?
Den aktuelle pris på KLIMAtil USD er $ 0.125735. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af KlimaDAO [OLD]?
Markedsværdien for KLIMA er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KLIMA?
Den cirkulerende forsyning af KLIMA er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KLIMA?
KLIMA opnåede en ATH-pris på 3,777.3 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KLIMA?
KLIMA så en ATL-pris på 0.111333 USD.
Hvad er handelsvolumen for KLIMA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KLIMA er -- USD.
Bliver KLIMA højere i år?
KLIMA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KLIMA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:00:01 (UTC+8)

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,089.67

$3,873.61

$0.02891

$186.34

$1.0002

$110,089.67

$3,873.61

$186.34

$73.73

$20.069

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07572

$0.000000000000000000000018

$0.00005713

$0.0022

$0.000291

$0.0031817

