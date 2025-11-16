Kled AI (KLED) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Kled AI (KLED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:14:52 (UTC+8)
Kled AI (KLED) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kled AI (KLED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 27.78M
Samlet udbud
$ 999.81M
Cirkulerende forsyning
$ 999.81M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 27.78M
Alle tiders Høj:
$ 0.055581
Alle tiders Lav:
$ 0.00180339
Nuværende pris:
$ 0.02779291
Kled AI (KLED) Information

Officiel hjemmeside:
https://www.kled.ai/

Kled AI (KLED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Kled AI (KLED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KLED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KLED tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KLED's tokenomics, kan du udforske KLED tokens live-pris!

KLED Prisprediktion

Vil du vide, hvor KLED måske er på vej hen? Vores KLED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken