Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that's about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation. Officiel hjemmeside: https://klayr.xyz

Klayr (KLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Klayr (KLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 262.50K $ 262.50K $ 262.50K Samlet udbud $ 192.80M $ 192.80M $ 192.80M Cirkulerende forsyning $ 190.07M $ 190.07M $ 190.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 266.27K $ 266.27K $ 266.27K Alle tiders Høj: $ 0.121724 $ 0.121724 $ 0.121724 Alle tiders Lav: $ 0.00100799 $ 0.00100799 $ 0.00100799 Nuværende pris: $ 0.00138107 $ 0.00138107 $ 0.00138107 Få mere at vide om Klayr (KLY) pris

Klayr (KLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Klayr (KLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KLY's tokenomics, kan du udforske KLY tokens live-pris!

KLY Prisprediktion Vil du vide, hvor KLY måske er på vej hen? Vores KLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KLY Tokens prisprediktion nu!

