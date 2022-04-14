KittyMineCoin (KMC) Tokenomics
KittyMineCoin (KMC) Information
Just like Bitcoin, $KMC is a layer-1 digital currency but has been implemented through a shared chat log common in many modern video games. $KMC simply uses a syntax specific to the Minecraft chat log for retrieving transactions and blocks that players hash.
Implementation of this system in other games is very easy. As KMCoin runs currently, it consumes only 1Mb of RAM, generating trivial energy cost. The program itself is only half a megabyte and can run endlessly on any PC capable of running Java 8 and Minecraft for 146 years, given it can store 1Tb of information on the drive after this 146 year period.
It has been designed so players may utilize a new method that packs away the ledger before the file becomes too large, for a fast sync time. The base algorithm itself generates a consensus hash from all of the core mechanisms that store the information and keep the sync time fast. For example, once one million players have been added to an in-game layer-1, KMCoin driven ledger, the max download size for a sync between blocks (30sec) would be roughly 330Mb, yielding a fast sync time. Furthermore, players do not have to download the entire ledger, as the previous information is sufficient for encompassing the immutability of the entire chain.
KMCoin is a new approach to creating in-game wealth at the discretion of a community opposed to a central operator. The system ensures all players own their private information and does not break any game End User License Agreements. It is robust, fast and portable to other games with a chat log, given a syntax for retrieving blocks within this log is possible.It's the first ever utilizable blockchain in a video where you get rewarded by the ability to mine tokens by completing tasks in a videogame.
KittyMineCoin (KMC) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KittyMineCoin (KMC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
KittyMineCoin (KMC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for KittyMineCoin (KMC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal KMC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange KMC tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår KMC's tokenomics, kan du udforske KMC tokens live-pris!
KMC Prisprediktion
Vil du vide, hvor KMC måske er på vej hen? Vores KMC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.