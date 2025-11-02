UdvekslingDEX+
Den direkte Kitty Kult pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid KULT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KULT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KULT

KULT Prisinfo

Hvad er KULT

KULT Whitepaper

KULT Officiel hjemmeside

KULT Tokenomics

KULT Prisprognose

Kitty Kult Logo

Kitty Kult Pris (KULT)

1 KULT til USD direkte pris:

Disse token-data stammer fra tredjeparter.
Kitty Kult (KULT) Live prisdiagram
Kitty Kult (KULT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

+0.58%

-2.28%

-2.28%

Kitty Kult (KULT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KULT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KULTs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KULT har ændret sig med -0.73% i løbet af den sidste time, +0.58% i løbet af 24 timer og -2.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kitty Kult (KULT) Markedsinformation

$ 198.02K
$ 198.02K$ 198.02K

--
----

$ 429.68K
$ 429.68K$ 429.68K

460.12B
460.12B 460.12B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Den nuværende markedsværdi på Kitty Kult er $ 198.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KULT er 460.12B, med et samlet udbud på 998429871400.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 429.68K.

Kitty Kult (KULT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Kitty Kult til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Kitty Kult til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Kitty Kult til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Kitty Kult til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.58%
30 dage$ 0-17.60%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Kitty Kult (KULT)

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Kitty Kult (KULT) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Kitty Kult Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Kitty Kult (KULT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Kitty Kult (KULT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Kitty Kult.

Tjek Kitty Kult prisprediktion nu!

KULT til lokale valutaer

Kitty Kult (KULT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Kitty Kult (KULT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KULT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Kitty Kult (KULT)

Hvor meget er Kitty Kult (KULT) værd i dag?
Den direkte KULT pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KULT til USD pris?
Den aktuelle pris på KULTtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Kitty Kult?
Markedsværdien for KULT er $ 198.02K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KULT?
Den cirkulerende forsyning af KULT er 460.12B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KULT?
KULT opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KULT?
KULT så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for KULT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KULT er -- USD.
Bliver KULT højere i år?
KULT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KULT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Kitty Kult (KULT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

