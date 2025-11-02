Kitty Kult (KULT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.73% Prisændring (1D) +0.58% Prisændring (7D) -2.28% Prisændring (7D) -2.28%

Kitty Kult (KULT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KULT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KULTs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KULT har ændret sig med -0.73% i løbet af den sidste time, +0.58% i løbet af 24 timer og -2.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kitty Kult (KULT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 198.02K$ 198.02K $ 198.02K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 429.68K$ 429.68K $ 429.68K Cirkulationsforsyning 460.12B 460.12B 460.12B Samlet Udbud 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Den nuværende markedsværdi på Kitty Kult er $ 198.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KULT er 460.12B, med et samlet udbud på 998429871400.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 429.68K.