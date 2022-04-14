Kitten Wif Hat (KWIF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kitten Wif Hat (KWIF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kitten Wif Hat (KWIF) Information Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun Officiel hjemmeside: https://kwif.io/ Hvidbog: https://x.com/kwif_on_sol Køb KWIF nu!

Kitten Wif Hat (KWIF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kitten Wif Hat (KWIF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 216.81K $ 216.81K $ 216.81K Samlet udbud $ 996.25M $ 996.25M $ 996.25M Cirkulerende forsyning $ 996.25M $ 996.25M $ 996.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 216.81K $ 216.81K $ 216.81K Alle tiders Høj: $ 0.00474081 $ 0.00474081 $ 0.00474081 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00021725 $ 0.00021725 $ 0.00021725 Få mere at vide om Kitten Wif Hat (KWIF) pris

Kitten Wif Hat (KWIF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kitten Wif Hat (KWIF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KWIF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KWIF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KWIF's tokenomics, kan du udforske KWIF tokens live-pris!

