KiraKuru (KRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i KiraKuru (KRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

KiraKuru (KRA) Information Kira Kuru is an AI-driven hedge fund manager designed for everyday people, making sophisticated hedge fund strategies accessible to all. By leveraging cutting-edge AI models, ensuring transparency through blockchain technology, and utilizing DAO governance, Kira Kuru revolutionizes the investing landscape. It optimizes investment decisions with precision, effectively mitigates risks through advanced algorithms, and democratizes access to diverse financial opportunities. This innovative approach empowers individuals to participate in intelligent, data-driven wealth creation, breaking down traditional barriers and fostering an inclusive financial ecosystem for everyone. Officiel hjemmeside: https://kira.trading/ Hvidbog: https://docs.kira.trading/ Køb KRA nu!

KiraKuru (KRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KiraKuru (KRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 646.82K $ 646.82K $ 646.82K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 646.82K $ 646.82K $ 646.82K Alle tiders Høj: $ 0.03851997 $ 0.03851997 $ 0.03851997 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00064367 $ 0.00064367 $ 0.00064367 Få mere at vide om KiraKuru (KRA) pris

KiraKuru (KRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KiraKuru (KRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KRA's tokenomics, kan du udforske KRA tokens live-pris!

KRA Prisprediktion Vil du vide, hvor KRA måske er på vej hen? Vores KRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

