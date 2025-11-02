Kira AI (KIRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.257228$ 0.257228 $ 0.257228 Laveste pris $ 0.00555229$ 0.00555229 $ 0.00555229 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +5.76% Prisændring (7D) +5.76%

Kira AI (KIRA) realtidsprisen er $0.00611688. I løbet af de sidste 24 timer har KIRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KIRAs højeste pris nogensinde er $ 0.257228, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00555229.

Når det gælder kortsigtet performance, KIRA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +5.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kira AI (KIRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Cirkulationsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Kira AI er $ 6.12K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KIRA er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.12K.