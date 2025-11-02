UdvekslingDEX+
Den direkte Kira AI pris i dag er 0.00611688 USD. Følg med i realtid KIRA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KIRA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KIRA

KIRA Prisinfo

Hvad er KIRA

KIRA Whitepaper

KIRA Officiel hjemmeside

KIRA Tokenomics

KIRA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Kira AI Logo

Kira AI Pris (KIRA)

Ikke noteret

1 KIRA til USD direkte pris:

$0.00611688
$0.00611688$0.00611688
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Kira AI (KIRA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:06:16 (UTC+8)

Kira AI (KIRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.257228
$ 0.257228$ 0.257228

$ 0.00555229
$ 0.00555229$ 0.00555229

--

--

+5.76%

+5.76%

Kira AI (KIRA) realtidsprisen er $0.00611688. I løbet af de sidste 24 timer har KIRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KIRAs højeste pris nogensinde er $ 0.257228, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00555229.

Når det gælder kortsigtet performance, KIRA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +5.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kira AI (KIRA) Markedsinformation

$ 6.12K
$ 6.12K$ 6.12K

--
----

$ 6.12K
$ 6.12K$ 6.12K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Kira AI er $ 6.12K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KIRA er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.12K.

Kira AI (KIRA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Kira AI til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Kira AI til USD $ -0.0007085646.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Kira AI til USD $ -0.0008948279.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Kira AI til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0007085646-11.58%
60 dage$ -0.0008948279-14.62%
90 dage$ 0--

Hvad er Kira AI (KIRA)

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3

Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient.

KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack.

At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains.

Autonomy isn’t coming. It’s already online

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Kira AI (KIRA) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Kira AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Kira AI (KIRA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Kira AI (KIRA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Kira AI.

Tjek Kira AI prisprediktion nu!

KIRA til lokale valutaer

Kira AI (KIRA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Kira AI (KIRA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KIRA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Kira AI (KIRA)

Hvor meget er Kira AI (KIRA) værd i dag?
Den direkte KIRA pris i USD er 0.00611688 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KIRA til USD pris?
Den aktuelle pris på KIRAtil USD er $ 0.00611688. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Kira AI?
Markedsværdien for KIRA er $ 6.12K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KIRA?
Den cirkulerende forsyning af KIRA er 1.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KIRA?
KIRA opnåede en ATH-pris på 0.257228 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KIRA?
KIRA så en ATL-pris på 0.00555229 USD.
Hvad er handelsvolumen for KIRA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KIRA er -- USD.
Bliver KIRA højere i år?
KIRA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KIRA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:06:16 (UTC+8)

Kira AI (KIRA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

