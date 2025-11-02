UdvekslingDEX+
Den direkte Kintsu Staked Hype pris i dag er 43.15 USD. Følg med i realtid SHYPE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SHYPE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SHYPE

SHYPE Prisinfo

Hvad er SHYPE

SHYPE Officiel hjemmeside

SHYPE Tokenomics

SHYPE Prisprognose

Kintsu Staked Hype Pris (SHYPE)

1 SHYPE til USD direkte pris:

$43.05
$43.05
-1.10%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:59:05 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 42.69
$ 42.69
24H lav
$ 44.18
$ 44.18
24H høj

$ 42.69
$ 42.69

$ 44.18
$ 44.18

$ 53.2
$ 53.2

$ 29.91
$ 29.91

+0.43%

-0.95%

-0.53%

-0.53%

Kintsu Staked Hype (SHYPE) realtidsprisen er $43.15. I løbet af de sidste 24 timer har SHYPE handlet mellem et lavpunkt på $ 42.69 og et højdepunkt på $ 44.18, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHYPEs højeste pris nogensinde er $ 53.2, mens den laveste pris nogensinde er $ 29.91.

Når det gælder kortsigtet performance, SHYPE har ændret sig med +0.43% i løbet af den sidste time, -0.95% i løbet af 24 timer og -0.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Markedsinformation

$ 248.47K
$ 248.47K

--
--

$ 248.47K
$ 248.47K

5.76K
5.76K

5,758.579441373327
5,758.579441373327

Den nuværende markedsværdi på Kintsu Staked Hype er $ 248.47K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHYPE er 5.76K, med et samlet udbud på 5758.579441373327. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 248.47K.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Kintsu Staked Hype til USD $ -0.41629039597333.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Kintsu Staked Hype til USD $ -5.9927583000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Kintsu Staked Hype til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Kintsu Staked Hype til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.41629039597333-0.95%
30 dage$ -5.9927583000-13.88%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Ressource

Officiel hjemmeside

Kintsu Staked Hype Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Kintsu Staked Hype (SHYPE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Kintsu Staked Hype (SHYPE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Kintsu Staked Hype.

Tjek Kintsu Staked Hype prisprediktion nu!

SHYPE til lokale valutaer

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Kintsu Staked Hype (SHYPE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SHYPE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Hvor meget er Kintsu Staked Hype (SHYPE) værd i dag?
Den direkte SHYPE pris i USD er 43.15 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SHYPE til USD pris?
Den aktuelle pris på SHYPEtil USD er $ 43.15. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Kintsu Staked Hype?
Markedsværdien for SHYPE er $ 248.47K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SHYPE?
Den cirkulerende forsyning af SHYPE er 5.76K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SHYPE?
SHYPE opnåede en ATH-pris på 53.2 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SHYPE?
SHYPE så en ATL-pris på 29.91 USD.
Hvad er handelsvolumen for SHYPE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SHYPE er -- USD.
Bliver SHYPE højere i år?
SHYPE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SHYPE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:59:05 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,127.03

$3,875.37

$0.02880

$186.45

$1.0002

$110,127.03

$3,875.37

$186.45

$73.75

$20.146

