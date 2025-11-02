Kintsu Staked Hype (SHYPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 42.69 $ 42.69 $ 42.69 24H lav $ 44.18 $ 44.18 $ 44.18 24H høj 24H lav $ 42.69$ 42.69 $ 42.69 24H høj $ 44.18$ 44.18 $ 44.18 All Time High $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 Laveste pris $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 Prisændring (1H) +0.43% Prisændring (1D) -0.95% Prisændring (7D) -0.53% Prisændring (7D) -0.53%

Kintsu Staked Hype (SHYPE) realtidsprisen er $43.15. I løbet af de sidste 24 timer har SHYPE handlet mellem et lavpunkt på $ 42.69 og et højdepunkt på $ 44.18, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHYPEs højeste pris nogensinde er $ 53.2, mens den laveste pris nogensinde er $ 29.91.

Når det gælder kortsigtet performance, SHYPE har ændret sig med +0.43% i løbet af den sidste time, -0.95% i løbet af 24 timer og -0.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 248.47K$ 248.47K $ 248.47K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 248.47K$ 248.47K $ 248.47K Cirkulationsforsyning 5.76K 5.76K 5.76K Samlet Udbud 5,758.579441373327 5,758.579441373327 5,758.579441373327

Den nuværende markedsværdi på Kintsu Staked Hype er $ 248.47K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHYPE er 5.76K, med et samlet udbud på 5758.579441373327. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 248.47K.