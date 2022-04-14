King Shiba (KINGSHIB) Tokenomics Få vigtig indsigt i King Shiba (KINGSHIB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

King Shiba (KINGSHIB) Information The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project. Officiel hjemmeside: https://www.kingshibaofficial.com/ Køb KINGSHIB nu!

King Shiba (KINGSHIB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for King Shiba (KINGSHIB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 591.10K $ 591.10K $ 591.10K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 296.69M $ 296.69M $ 296.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Alle tiders Høj: $ 0.191508 $ 0.191508 $ 0.191508 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00199336 $ 0.00199336 $ 0.00199336 Få mere at vide om King Shiba (KINGSHIB) pris

King Shiba (KINGSHIB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for King Shiba (KINGSHIB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KINGSHIB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KINGSHIB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KINGSHIB's tokenomics, kan du udforske KINGSHIB tokens live-pris!

KINGSHIB Prisprediktion Vil du vide, hvor KINGSHIB måske er på vej hen? Vores KINGSHIB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

