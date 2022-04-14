King Kovu (LAZY) Tokenomics Få vigtig indsigt i King Kovu (LAZY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

King Kovu (LAZY) Information $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. Officiel hjemmeside: https://lazyonbase.com

King Kovu (LAZY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for King Kovu (LAZY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 110.72K $ 110.72K $ 110.72K Samlet udbud $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M Cirkulerende forsyning $ 11.10M $ 11.10M $ 11.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 203.29K $ 203.29K $ 203.29K Alle tiders Høj: $ 0.01783687 $ 0.01783687 $ 0.01783687 Alle tiders Lav: $ 0.00484901 $ 0.00484901 $ 0.00484901 Nuværende pris: $ 0.00997155 $ 0.00997155 $ 0.00997155 Få mere at vide om King Kovu (LAZY) pris

King Kovu (LAZY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for King Kovu (LAZY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAZY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAZY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAZY's tokenomics, kan du udforske LAZY tokens live-pris!

