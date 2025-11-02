Kinetix Finance Token (KAI) Prisoplysninger (USD)

Kinetix Finance Token (KAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KAIs højeste pris nogensinde er $ 0.03611293, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KAI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -7.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kinetix Finance Token (KAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 344.35K$ 344.35K $ 344.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 356.72K$ 356.72K $ 356.72K Cirkulationsforsyning 965.33M 965.33M 965.33M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Kinetix Finance Token er $ 344.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KAI er 965.33M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 356.72K.