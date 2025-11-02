Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 43.03 $ 43.03 $ 43.03 24H lav $ 44.64 $ 44.64 $ 44.64 24H høj 24H lav $ 43.03$ 43.03 $ 43.03 24H høj $ 44.64$ 44.64 $ 44.64 All Time High $ 59.44$ 59.44 $ 59.44 Laveste pris $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) -0.98% Prisændring (7D) -2.23% Prisændring (7D) -2.23%

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) realtidsprisen er $43.46. I løbet af de sidste 24 timer har KHYPE handlet mellem et lavpunkt på $ 43.03 og et højdepunkt på $ 44.64, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KHYPEs højeste pris nogensinde er $ 59.44, mens den laveste pris nogensinde er $ 29.77.

Når det gælder kortsigtet performance, KHYPE har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -0.98% i løbet af 24 timer og -2.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.53B$ 1.53B $ 1.53B Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.53B$ 1.53B $ 1.53B Cirkulationsforsyning 35.23M 35.23M 35.23M Samlet Udbud 35,225,362.36575824 35,225,362.36575824 35,225,362.36575824

Den nuværende markedsværdi på Kinetiq Staked HYPE er $ 1.53B, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KHYPE er 35.23M, med et samlet udbud på 35225362.36575824. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.53B.