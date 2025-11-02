Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 43.29 $ 43.29 $ 43.29 24H lav $ 44.93 $ 44.93 $ 44.93 24H høj 24H lav $ 43.29$ 43.29 $ 43.29 24H høj $ 44.93$ 44.93 $ 44.93 All Time High $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 Laveste pris $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 Prisændring (1H) +0.22% Prisændring (1D) -0.99% Prisændring (7D) -0.54% Prisændring (7D) -0.54%

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) realtidsprisen er $43.78. I løbet af de sidste 24 timer har VKHYPE handlet mellem et lavpunkt på $ 43.29 og et højdepunkt på $ 44.93, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VKHYPEs højeste pris nogensinde er $ 51.63, mens den laveste pris nogensinde er $ 29.62.

Når det gælder kortsigtet performance, VKHYPE har ændret sig med +0.22% i løbet af den sidste time, -0.99% i løbet af 24 timer og -0.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 398.08M$ 398.08M $ 398.08M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 398.07M$ 398.07M $ 398.07M Cirkulationsforsyning 9.09M 9.09M 9.09M Samlet Udbud 9,092,475.4982344 9,092,475.4982344 9,092,475.4982344

Den nuværende markedsværdi på Kinetiq Earn Vault er $ 398.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VKHYPE er 9.09M, med et samlet udbud på 9092475.4982344. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 398.07M.