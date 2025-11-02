UdvekslingDEX+
Den direkte KIKICat pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid KIKI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KIKI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KIKI

KIKI Prisinfo

Hvad er KIKI

KIKI Officiel hjemmeside

KIKI Tokenomics

KIKI Prisprognose

KIKICat Pris (KIKI)

Disse token-data stammer fra tredjeparter.
KIKICat (KIKI) Live prisdiagram
KIKICat (KIKI) Prisoplysninger (USD)

KIKICat (KIKI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KIKI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KIKIs højeste pris nogensinde er $ 0.102855, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KIKI har ændret sig med +2.73% i løbet af den sidste time, +4.10% i løbet af 24 timer og -7.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KIKICat (KIKI) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på KIKICat er $ 191.99K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KIKI er 999.94M, med et samlet udbud på 999940686.021525. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 191.99K.

KIKICat (KIKI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af KIKICat til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af KIKICat til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af KIKICat til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af KIKICat til USD $ 0.

I dag$ 0+4.10%
30 dage$ 0-42.09%
60 dage$ 0-66.28%
90 dage$ 0--

Hvad er KIKICat (KIKI)

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

KIKICat (KIKI) Ressource

Officiel hjemmeside

KIKICat Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil KIKICat (KIKI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine KIKICat (KIKI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for KIKICat.

Tjek KIKICat prisprediktion nu!

KIKI til lokale valutaer

KIKICat (KIKI) Tokenomics

At forstå tokenomics for KIKICat (KIKI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KIKI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om KIKICat (KIKI)

Hvor meget er KIKICat (KIKI) værd i dag?
Den direkte KIKI pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KIKI til USD pris?
Den aktuelle pris på KIKItil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af KIKICat?
Markedsværdien for KIKI er $ 191.99K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KIKI?
Den cirkulerende forsyning af KIKI er 999.94M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KIKI?
KIKI opnåede en ATH-pris på 0.102855 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KIKI?
KIKI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for KIKI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KIKI er -- USD.
Bliver KIKI højere i år?
KIKI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KIKI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
KIKICat (KIKI) Vigtige brancheopdateringer

11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

