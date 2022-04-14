Kiirocoin (KIIRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kiirocoin (KIIRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kiirocoin (KIIRO) Information Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI. Officiel hjemmeside: https://kiirocoin.org Hvidbog: https://kiirocoin.org/assets/docs/Kiiro_Whitepaper.pdf Køb KIIRO nu!

Kiirocoin (KIIRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kiirocoin (KIIRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.01K $ 14.01K $ 14.01K Samlet udbud $ 15.92M $ 15.92M $ 15.92M Cirkulerende forsyning $ 15.92M $ 15.92M $ 15.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.01K $ 14.01K $ 14.01K Alle tiders Høj: $ 0.928142 $ 0.928142 $ 0.928142 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00087968 $ 0.00087968 $ 0.00087968 Få mere at vide om Kiirocoin (KIIRO) pris

Kiirocoin (KIIRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kiirocoin (KIIRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KIIRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KIIRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KIIRO's tokenomics, kan du udforske KIIRO tokens live-pris!

KIIRO Prisprediktion Vil du vide, hvor KIIRO måske er på vej hen? Vores KIIRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KIIRO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!