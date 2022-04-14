Kick (KICK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kick (KICK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kick (KICK) Information Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com Officiel hjemmeside: https://kickecosystem.com/ Hvidbog: http://www.kickico.com/whitepaper Køb KICK nu!

Kick (KICK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kick (KICK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 490.97K $ 490.97K $ 490.97K Samlet udbud $ 121.45M $ 121.45M $ 121.45M Cirkulerende forsyning $ 121.45M $ 121.45M $ 121.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 490.97K $ 490.97K $ 490.97K Alle tiders Høj: $ 0.188833 $ 0.188833 $ 0.188833 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00404266 $ 0.00404266 $ 0.00404266 Få mere at vide om Kick (KICK) pris

Kick (KICK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kick (KICK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KICK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KICK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KICK's tokenomics, kan du udforske KICK tokens live-pris!

