Kick (KICK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Kick (KICK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Kick (KICK) Information

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform.

Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO).

For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

Officiel hjemmeside:
https://kickecosystem.com/
Hvidbog:
http://www.kickico.com/whitepaper

Kick (KICK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kick (KICK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 490.97K
Samlet udbud
$ 121.45M
Cirkulerende forsyning
$ 121.45M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 490.97K
Alle tiders Høj:
$ 0.188833
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00404266
Kick (KICK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Kick (KICK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KICK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KICK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KICK's tokenomics, kan du udforske KICK tokens live-pris!

KICK Prisprediktion

Vil du vide, hvor KICK måske er på vej hen? Vores KICK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.