KHADIJA (KHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i KHADIJA (KHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KHADIJA (KHA) Information The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce. Officiel hjemmeside: https://khadijasol.xyz/ Køb KHA nu!

KHADIJA (KHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KHADIJA (KHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.49K $ 21.49K $ 21.49K Samlet udbud $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Cirkulerende forsyning $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.49K $ 21.49K $ 21.49K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om KHADIJA (KHA) pris

KHADIJA (KHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KHADIJA (KHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KHA's tokenomics, kan du udforske KHA tokens live-pris!

KHA Prisprediktion Vil du vide, hvor KHA måske er på vej hen? Vores KHA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KHA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!