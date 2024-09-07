KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomics Få vigtig indsigt i KEWL EXCHANGE (KWL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KEWL EXCHANGE (KWL) Information What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system. Officiel hjemmeside: https://kewl.exchange Hvidbog: https://docs.kewl.exchange Køb KWL nu!

KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KEWL EXCHANGE (KWL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.77K $ 35.77K $ 35.77K Samlet udbud $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K Cirkulerende forsyning $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.77K $ 35.77K $ 35.77K Alle tiders Høj: $ 10.95 $ 10.95 $ 10.95 Alle tiders Lav: $ 0.275865 $ 0.275865 $ 0.275865 Nuværende pris: $ 0.710384 $ 0.710384 $ 0.710384 Få mere at vide om KEWL EXCHANGE (KWL) pris

KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KEWL EXCHANGE (KWL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KWL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KWL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KWL's tokenomics, kan du udforske KWL tokens live-pris!

KWL Prisprediktion Vil du vide, hvor KWL måske er på vej hen? Vores KWL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KWL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!