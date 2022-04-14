Ketnipz (NIPZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ketnipz (NIPZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ketnipz (NIPZ) Information The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don’t miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter. Officiel hjemmeside: https://www.ketnipz.co Hvidbog: https://ketnipz.co/pages/ketnipz-memecoin-whitepaper Køb NIPZ nu!

Ketnipz (NIPZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ketnipz (NIPZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.34K $ 5.34K $ 5.34K Samlet udbud $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Cirkulerende forsyning $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.34K $ 5.34K $ 5.34K Alle tiders Høj: $ 0.00022772 $ 0.00022772 $ 0.00022772 Alle tiders Lav: $ 0.00000389 $ 0.00000389 $ 0.00000389 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ketnipz (NIPZ) pris

Ketnipz (NIPZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ketnipz (NIPZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIPZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIPZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIPZ's tokenomics, kan du udforske NIPZ tokens live-pris!

NIPZ Prisprediktion Vil du vide, hvor NIPZ måske er på vej hen? Vores NIPZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NIPZ Tokens prisprediktion nu!

