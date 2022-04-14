Ketamine Cat (KET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ketamine Cat (KET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ketamine Cat (KET) Information KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth. Officiel hjemmeside: https://ketaminecat.com/ Køb KET nu!

Ketamine Cat (KET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ketamine Cat (KET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.77K $ 10.77K $ 10.77K Samlet udbud $ 981.36M $ 981.36M $ 981.36M Cirkulerende forsyning $ 981.36M $ 981.36M $ 981.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.77K $ 10.77K $ 10.77K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ketamine Cat (KET) pris

Ketamine Cat (KET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ketamine Cat (KET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KET's tokenomics, kan du udforske KET tokens live-pris!

KET Prisprediktion Vil du vide, hvor KET måske er på vej hen? Vores KET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KET Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!