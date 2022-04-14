Kerosene (KEROSENE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kerosene (KEROSENE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kerosene (KEROSENE) Information Kerosene is a token that lets you mint DYAD against this collateral surplus. Kerosene can be deposited in Notes (the DYAD NFTs) just like other collateral to increase the Note’s DYAD minting capacity. Officiel hjemmeside: https://www.dyadstable.xyz/ Køb KEROSENE nu!

Kerosene (KEROSENE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kerosene (KEROSENE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 255.54K $ 255.54K $ 255.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 193.91M $ 193.91M $ 193.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Alle tiders Høj: $ 0.355143 $ 0.355143 $ 0.355143 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00131767 $ 0.00131767 $ 0.00131767 Få mere at vide om Kerosene (KEROSENE) pris

Kerosene (KEROSENE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kerosene (KEROSENE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KEROSENE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KEROSENE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KEROSENE's tokenomics, kan du udforske KEROSENE tokens live-pris!

KEROSENE Prisprediktion Vil du vide, hvor KEROSENE måske er på vej hen? Vores KEROSENE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KEROSENE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!