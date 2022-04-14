Kenji (KENJI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kenji (KENJI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kenji (KENJI) Information Kenji Token is an SPL-2022 token on the Solana blockchain that blends anime-inspired creativity with real-world utility. Designed to foster a transparent, community-driven ecosystem, Kenji Token features a live Web3 play-to-earn game and plans to integrate staking and NFTs for additional rewards. The project supports sustainable growth while contributing to animal and humanitarian charities, creating both functional and meaningful value for its holders. Officiel hjemmeside: https://www.kenjimeme.com Hvidbog: https://github.com/KenjiMeme/whitepaper/blob/main/KENJIwhitepapersept10.pdf Køb KENJI nu!

Kenji (KENJI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kenji (KENJI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.29K $ 13.29K $ 13.29K Samlet udbud $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Cirkulerende forsyning $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.29K $ 13.29K $ 13.29K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Kenji (KENJI) pris

Kenji (KENJI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kenji (KENJI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KENJI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KENJI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KENJI's tokenomics, kan du udforske KENJI tokens live-pris!

