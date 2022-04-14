Kendo AI ($REALKENDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kendo AI ($REALKENDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kendo AI ($REALKENDO) Information Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle. Officiel hjemmeside: https://kendo.ai/ Køb $REALKENDO nu!

Kendo AI ($REALKENDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kendo AI ($REALKENDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.70K $ 19.70K $ 19.70K Samlet udbud $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Cirkulerende forsyning $ 986.53M $ 986.53M $ 986.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.95K $ 19.95K $ 19.95K Alle tiders Høj: $ 0.00306172 $ 0.00306172 $ 0.00306172 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Kendo AI ($REALKENDO) pris

Kendo AI ($REALKENDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kendo AI ($REALKENDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $REALKENDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $REALKENDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $REALKENDO's tokenomics, kan du udforske $REALKENDO tokens live-pris!

$REALKENDO Prisprediktion Vil du vide, hvor $REALKENDO måske er på vej hen? Vores $REALKENDO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $REALKENDO Tokens prisprediktion nu!

