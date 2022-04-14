Kelp Gain (AGETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kelp Gain (AGETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kelp Gain (AGETH) Information KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort. Officiel hjemmeside: https://kelpdao.xyz/gain/ Køb AGETH nu!

Kelp Gain (AGETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kelp Gain (AGETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 91.96M $ 91.96M $ 91.96M Samlet udbud $ 19.17K $ 19.17K $ 19.17K Cirkulerende forsyning $ 19.17K $ 19.17K $ 19.17K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 91.96M $ 91.96M $ 91.96M Alle tiders Høj: $ 4,957.35 $ 4,957.35 $ 4,957.35 Alle tiders Lav: $ 1,430.83 $ 1,430.83 $ 1,430.83 Nuværende pris: $ 4,806.98 $ 4,806.98 $ 4,806.98 Få mere at vide om Kelp Gain (AGETH) pris

Kelp Gain (AGETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kelp Gain (AGETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGETH's tokenomics, kan du udforske AGETH tokens live-pris!

