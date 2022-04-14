Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Information rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking Officiel hjemmeside: https://kelpdao.xyz/restake/ Hvidbog: https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.03B Samlet udbud $ 418.04K Cirkulerende forsyning $ 418.04K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.03B Alle tiders Høj: $ 5,015.99 Alle tiders Lav: $ 1,459.69 Nuværende pris: $ 4,844.66

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RSETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RSETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

