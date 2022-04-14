Kekius Maximus (KM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kekius Maximus (KM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kekius Maximus (KM) Information Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies. Officiel hjemmeside: https://wearekek.com/ Køb KM nu!

Kekius Maximus (KM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kekius Maximus (KM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 889.69K $ 889.69K $ 889.69K Samlet udbud $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Cirkulerende forsyning $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 889.69K $ 889.69K $ 889.69K Alle tiders Høj: $ 0.01153924 $ 0.01153924 $ 0.01153924 Alle tiders Lav: $ 0.00054801 $ 0.00054801 $ 0.00054801 Nuværende pris: $ 0.00088763 $ 0.00088763 $ 0.00088763 Få mere at vide om Kekius Maximus (KM) pris

Kekius Maximus (KM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kekius Maximus (KM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KM's tokenomics, kan du udforske KM tokens live-pris!

