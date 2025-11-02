KEKE Terminal (KEKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.028921$ 0.028921 $ 0.028921 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.29% Prisændring (1D) -0.15% Prisændring (7D) -10.72% Prisændring (7D) -10.72%

KEKE Terminal (KEKE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KEKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KEKEs højeste pris nogensinde er $ 0.028921, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KEKE har ændret sig med +0.29% i løbet af den sidste time, -0.15% i løbet af 24 timer og -10.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KEKE Terminal (KEKE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 122.89K$ 122.89K $ 122.89K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 122.89K$ 122.89K $ 122.89K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,992,279.891164 999,992,279.891164 999,992,279.891164

Den nuværende markedsværdi på KEKE Terminal er $ 122.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KEKE er 999.99M, med et samlet udbud på 999992279.891164. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 122.89K.