Keira (KEIRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Keira (KEIRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Keira (KEIRA) Information Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable. Officiel hjemmeside: https://keira.gg/ Hvidbog: https://keira-ai.gitbook.io/keira-litepaper Køb KEIRA nu!

Keira (KEIRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Keira (KEIRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.50K $ 101.50K $ 101.50K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 536.49M $ 536.49M $ 536.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 189.19K $ 189.19K $ 189.19K Alle tiders Høj: $ 0.00288068 $ 0.00288068 $ 0.00288068 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018919 $ 0.00018919 $ 0.00018919 Få mere at vide om Keira (KEIRA) pris

Keira (KEIRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Keira (KEIRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KEIRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KEIRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KEIRA's tokenomics, kan du udforske KEIRA tokens live-pris!

KEIRA Prisprediktion Vil du vide, hvor KEIRA måske er på vej hen? Vores KEIRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KEIRA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!