Keeta (KTA) Information Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem. Officiel hjemmeside: https://keeta.com Hvidbog: https://keeta.com/keetanet-whitepaper-20250312.pdf Køb KTA nu!

Keeta (KTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Keeta (KTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 584.57M $ 584.57M $ 584.57M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 406.70M $ 406.70M $ 406.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B Alle tiders Høj: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Alle tiders Lav: $ 0.0068199 $ 0.0068199 $ 0.0068199 Nuværende pris: $ 1.44 $ 1.44 $ 1.44 Få mere at vide om Keeta (KTA) pris

Keeta (KTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Keeta (KTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KTA's tokenomics, kan du udforske KTA tokens live-pris!

