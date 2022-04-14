Keefer Bunny (KFR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Keefer Bunny (KFR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Keefer Bunny (KFR) Information Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚 Officiel hjemmeside: https://keeferbunny420.carrd.co/ Køb KFR nu!

Keefer Bunny (KFR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Keefer Bunny (KFR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 432.82K $ 432.82K $ 432.82K Samlet udbud $ 930.80M $ 930.80M $ 930.80M Cirkulerende forsyning $ 930.80M $ 930.80M $ 930.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 432.82K $ 432.82K $ 432.82K Alle tiders Høj: $ 0.00192059 $ 0.00192059 $ 0.00192059 Alle tiders Lav: $ 0.00002511 $ 0.00002511 $ 0.00002511 Nuværende pris: $ 0.000465 $ 0.000465 $ 0.000465 Få mere at vide om Keefer Bunny (KFR) pris

Keefer Bunny (KFR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Keefer Bunny (KFR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KFR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KFR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KFR's tokenomics, kan du udforske KFR tokens live-pris!

KFR Prisprediktion Vil du vide, hvor KFR måske er på vej hen? Vores KFR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KFR Tokens prisprediktion nu!

