Kava Lend (HARD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00506892 24H høj $ 0.00593207 All Time High $ 2.97 Laveste pris $ 0.00206758 Prisændring (1H) +0.34% Prisændring (1D) -13.75% Prisændring (7D) +4.48%

Kava Lend (HARD) realtidsprisen er $0.0050946. I løbet af de sidste 24 timer har HARD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00506892 og et højdepunkt på $ 0.00593207, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HARDs højeste pris nogensinde er $ 2.97, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00206758.

Når det gælder kortsigtet performance, HARD har ændret sig med +0.34% i løbet af den sidste time, -13.75% i løbet af 24 timer og +4.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Kava Lend (HARD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 686.36K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.02M Cirkulationsforsyning 134.79M Samlet Udbud 200,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Kava Lend er $ 686.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HARD er 134.79M, med et samlet udbud på 200000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.02M.