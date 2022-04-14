Kassandra (KACY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kassandra (KACY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kassandra (KACY) Information Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land Officiel hjemmeside: https://kassandra.finance/ Køb KACY nu!

Kassandra (KACY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kassandra (KACY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.67K $ 11.67K $ 11.67K Samlet udbud $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M Cirkulerende forsyning $ 5.91M $ 5.91M $ 5.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.95K $ 18.95K $ 18.95K Alle tiders Høj: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00197357 $ 0.00197357 $ 0.00197357 Få mere at vide om Kassandra (KACY) pris

Kassandra (KACY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kassandra (KACY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KACY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KACY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KACY's tokenomics, kan du udforske KACY tokens live-pris!

KACY Prisprediktion Vil du vide, hvor KACY måske er på vej hen? Vores KACY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KACY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!