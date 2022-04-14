Kaspa DAO (KDAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kaspa DAO (KDAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kaspa DAO (KDAO) Information Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.

Token Projects: Memecoins and other creative tokens.

Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress. Officiel hjemmeside: https://kaspadao.org/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1_YD1qVKYI1Q36YdjbtjphTv6qPDo4d-M/view?usp=sharing Køb KDAO nu!

Kaspa DAO (KDAO) Tokenomics og prisanalyse

Markedsværdi: $ 298.87K
Samlet udbud $ 150.00B
Cirkulerende forsyning $ 150.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 298.87K
Alle tiders Høj: $ 0
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

Kaspa DAO (KDAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kaspa DAO (KDAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KDAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KDAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KDAO's tokenomics, kan du udforske KDAO tokens live-pris!

KDAO Prisprediktion Vil du vide, hvor KDAO måske er på vej hen? Vores KDAO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KDAO Tokens prisprediktion nu!

