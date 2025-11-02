KAREN ONCHAIN (KAREN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00000128 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.06% Prisændring (1D) +0.36% Prisændring (7D) -10.29%

KAREN ONCHAIN (KAREN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har KAREN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KARENs højeste pris nogensinde er $ 0.00000128, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, KAREN har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, +0.36% i løbet af 24 timer og -10.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 46.38K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 49.36K Cirkulationsforsyning 93.96B Samlet Udbud 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på KAREN ONCHAIN er $ 46.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af KAREN er 93.96B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 49.36K.