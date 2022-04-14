KAPSEL (KAPSEL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i KAPSEL (KAPSEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
KAPSEL (KAPSEL) Information

KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good.

Officiel hjemmeside:
https://kapselcrypto.com/
Hvidbog:
https://kapselcrypto.com/roadmap/whitepaper

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KAPSEL (KAPSEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.41K
$ 4.41K$ 4.41K
Samlet udbud
$ 968.45M
$ 968.45M$ 968.45M
Cirkulerende forsyning
$ 968.45M
$ 968.45M$ 968.45M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.41K
$ 4.41K$ 4.41K
Alle tiders Høj:
$ 0.00569008
$ 0.00569008$ 0.00569008
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for KAPSEL (KAPSEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KAPSEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KAPSEL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KAPSEL's tokenomics, kan du udforske KAPSEL tokens live-pris!

KAPSEL Prisprediktion

Vil du vide, hvor KAPSEL måske er på vej hen? Vores KAPSEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.