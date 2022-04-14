KAPSEL (KAPSEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i KAPSEL (KAPSEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KAPSEL (KAPSEL) Information KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good. Officiel hjemmeside: https://kapselcrypto.com/ Hvidbog: https://kapselcrypto.com/roadmap/whitepaper Køb KAPSEL nu!

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KAPSEL (KAPSEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.41K $ 4.41K $ 4.41K Samlet udbud $ 968.45M $ 968.45M $ 968.45M Cirkulerende forsyning $ 968.45M $ 968.45M $ 968.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.41K $ 4.41K $ 4.41K Alle tiders Høj: $ 0.00569008 $ 0.00569008 $ 0.00569008 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om KAPSEL (KAPSEL) pris

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KAPSEL (KAPSEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAPSEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAPSEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAPSEL's tokenomics, kan du udforske KAPSEL tokens live-pris!

KAPSEL Prisprediktion Vil du vide, hvor KAPSEL måske er på vej hen? Vores KAPSEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KAPSEL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!