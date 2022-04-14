Kapi Plara (KAPI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kapi Plara (KAPI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kapi Plara (KAPI) Information Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities. Officiel hjemmeside: https://kapionsol.fun/ Køb KAPI nu!

Kapi Plara (KAPI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kapi Plara (KAPI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.32K Samlet udbud $ 996.96M Cirkulerende forsyning $ 996.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.32K Alle tiders Høj: $ 0.0019153 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Kapi Plara (KAPI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kapi Plara (KAPI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAPI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAPI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAPI's tokenomics, kan du udforske KAPI tokens live-pris!

