KAP Games (KAP) Information What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: 100+ listed games on www.kap.gg

KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg

KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios

Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:

Currency for all of KAP Studios' first-party games

Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount

Smart contract governance of key treasury and staking contracts

Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​ Officiel hjemmeside: https://kap.gg/

KAP Games (KAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KAP Games (KAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 105.72K $ 105.72K $ 105.72K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 127.13M $ 127.13M $ 127.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 831.60K $ 831.60K $ 831.60K Alle tiders Høj: $ 0.448679 $ 0.448679 $ 0.448679 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0008316 $ 0.0008316 $ 0.0008316 Få mere at vide om KAP Games (KAP) pris

KAP Games (KAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KAP Games (KAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAP's tokenomics, kan du udforske KAP tokens live-pris!

