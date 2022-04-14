KAP Games (KAP) Tokenomics
KAP Games (KAP) Information
What is the KAP Games?
KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide.
Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg
KAP Games Highlights:
100+ listed games on www.kap.gg
KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg
KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios
Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:
Currency for all of KAP Studios' first-party games
Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount
Smart contract governance of key treasury and staking contracts
Liquidity staking at www.staking.kap.gg
KAP Games (KAP) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KAP Games (KAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
KAP Games (KAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for KAP Games (KAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal KAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange KAP tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår KAP's tokenomics, kan du udforske KAP tokens live-pris!
KAP Prisprediktion
Vil du vide, hvor KAP måske er på vej hen? Vores KAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
